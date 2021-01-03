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بـ3 طعنات.. مقتل شاب على يد جاره في شبرا الخيمة

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بـ3 طعنات.. مقتل شاب على يد جاره في شبرا الخيمة بـ3 طعنات.. مقتل شاب على يد جاره في شبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

12:52 ص الأحد 03 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي شاب مصرعه، بعدما طعنه جاره بثلاث طعنات متفرقة بالجسد، بسب خلافات بينهما، في شارع المرجوشى ببهتيم بشبرا الخيمة محافظة القليوبية.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، إخطارًا بوفاة "أحمد.م.ع"، إثر إصابته بثلاث طعنات بالصدر والرأس، بشارع المرجوشى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.ا.أ"، وجرى ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما.
جرى تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

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