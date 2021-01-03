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مقتل 70 مًدنيا في هجمات مسلحة استهدفت قريتين في نيجيريا

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مقتل 70 مًدنيا في هجمات مسلحة استهدفت قريتين في نيجيريا مقتل 70 مًدنيا في هجمات مسلحة استهدفت قريتين في نيجيريا

مصراوي Masrawy

12:30 ص الأحد 03 يناير 2021

نيجيريا - (أ ش أ)


لقي ما لا يقل عن 70 مدنيًا مصرعهم في هجمات مسلحة استهدفت قريتين بنيجيريا.
وقال مصدران أمنيان، وفقًا لقناة " اليوم" مساء السبت، إن 70 مدنيًا على الأقل قتلوا في هجمات متزامنة على قريتين من قبل مسلحين في النيجر، بالقرب من المنطقة الحدودية مع مالي.
وكان المتحدث باسم الجيش النيجيري جون إينينشي قد أعلن الجمعة، أن العشرات من مسلحي جماعة "بوكو حرام" قتلوا في سلسلة غارات جوية شنها الجيش في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.
وتخوض "بوكو حرام" تمردًا مسلحًا منذ 2009، عندما قتل زعيمها في سجن تابع للجيش النيجيري.

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