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الدنمارك تسجل 86 إصابة بسلالة كورونا المتحورة

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الدنمارك تسجل 86 إصابة بسلالة كورونا المتحورة الدنمارك تسجل 86 إصابة بسلالة كورونا المتحورة

مصراوي Masrawy

12:15 ص الأحد 03 يناير 2021

الدنمارك - (أ ش أ)

أعلنت الوكالة الدنماركية لمكافحة الأمراض المعدية أمس السبت، تسجيل 86 إصابة بفيروس كورونا المتحور المكتشف مؤخرًا في المملكة المتحدة، معربة عن قلقها لازدياد الإصابات المحلية به.
ونبهت المسؤولة في الوكالة تيرا جروف كروس، وفقًا لقناة " اليوم" ، إلى أن تفشي الفيروس المتحور المعدي بوتيرة أسرع، من شأنه أن يسفر عن منحنى وبائي أكثر حدة، مضيفة أن: "هذا يعني وجوب تعزيز تدابير الوقاية من العدوى أو إبقاؤها لفترة أطول للسيطرة على الوباء".
وتعد الدنمارك واحدة من بين أكثر الدول التي تعمل على رصد هذا النوع من الإصابات، وإعداد فحص "بي سي آر" جديد من شأنه أن يكشف تغيرات الفيروس.
وتوصي السلطات الصحية بإبقاء القيود المعمول بها وهي العمل عن بعد، وإغلاق المدارس والشركات باستثناء الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية، لمنع تفشي الفيروس.

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