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ننشر صورة ضوئية من محضر تصالح مخالفة عدم ارتداء "الكمامة"

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مصراوي Masrawy

12:14 ص الأحد 03 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

حصل موقع "مصراوي" علي صورة ضوئية من محضر تصالح فوري في مخالفة عدم ارتداء "كمامة".

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من اليوم الأحد، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا إلى لنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
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