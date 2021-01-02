أخبار عاجلة

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية في صيدليات دمياط

Print
صور.. ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية في صيدليات دمياط صور.. ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية في صيدليات دمياط

مصراوي Masrawy

08:57 م السبت 02 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:
شنت لجنة مديرية الشؤون الصحية بدمياط، حملة للمرور على المنشآت الصيدلية الواقعة بنطاق المحافظة، لضبط سوق الدواء، وتعقب المخالفين ومتابعة توافر أدوية علاج في المنشآت.
وجرى المرور على 341 منشأة صيدلية، ما أسفر عن ضبط أدوية ومستحضرات صيدلية موجودة في أماكن غير مرخص لها بالبيع.
وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية منتهية الصلاحية في 3 صيدليات، وضبط أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة في 4 صيدليات، كما ضبطت عينات مجانية معروضة للبيع، وأخرى مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير.
كما جرى ضبط أدوية صدر بشأنها منشور عدم مطابقة مواصفات من هيئة الدواء في مخزن أدوية وأخرى خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحي.
وجرى تحرير عدة محاضر لعدم تواجد للصيدلىي والمدير المسئول أو صيدلي ثاني، وكذا محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية