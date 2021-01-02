صور.. ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية في صيدليات دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت لجنة مديرية الشؤون الصحية بدمياط، حملة للمرور على المنشآت الصيدلية الواقعة بنطاق المحافظة، لضبط سوق الدواء، وتعقب المخالفين ومتابعة توافر أدوية علاج فيروس كورونا في المنشآت.

وجرى المرور على 341 منشأة صيدلية، ما أسفر عن ضبط أدوية ومستحضرات صيدلية موجودة في أماكن غير مرخص لها بالبيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية منتهية الصلاحية في 3 صيدليات، وضبط أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة في 4 صيدليات، كما ضبطت عينات مجانية معروضة للبيع، وأخرى مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير.

كما جرى ضبط أدوية صدر بشأنها منشور عدم مطابقة مواصفات من هيئة الدواء في مخزن أدوية وأخرى خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحي.

وجرى تحرير عدة محاضر لعدم تواجد للصيدلىي والمدير المسئول أو صيدلي ثاني، وكذا محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.