وزير الأوقاف يقرر إيقاف ثلاث قيادات إدارية بالبحيرة وإحالتهم للتحقيق

مصراوي Masrawy
08:29 م السبت 02 يناير 2021
كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت 2/1/2021م إيقاف الآتية أسماؤهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف فيما نسب إليهم من مخالفات، وهم:
1. محمود محمد أحمد عدس – المدير الإداري بمديرية أوقاف البحيرة.
2. أحمد سعد إبراهيم محمد أبو السعود – كاتب شئون عاملين ومسئول أمن بمديرية أوقاف البحيرة.
3. خالد كمال هلالي هلالي – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.
4. عبدالحليم محمد عبدالحليم – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.
5. كارم عبدالنبي حسن تهامي – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.
وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف البحيرة ومذكرة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.