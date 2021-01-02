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وزير الأوقاف يقرر إيقاف ثلاث قيادات إدارية بالبحيرة وإحالتهم للتحقيق

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وزير الأوقاف يقرر إيقاف ثلاث قيادات إدارية بالبحيرة وإحالتهم للتحقيق وزير الأوقاف يقرر إيقاف ثلاث قيادات إدارية بالبحيرة وإحالتهم للتحقيق

مصراوي Masrawy

08:29 م السبت 02 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت 2/1/2021م إيقاف الآتية أسماؤهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف فيما نسب إليهم من مخالفات، وهم:

1. محمود محمد أحمد عدس – المدير الإداري بمديرية أوقاف البحيرة.
2. أحمد سعد إبراهيم محمد أبو السعود – كاتب شئون عاملين ومسئول أمن بمديرية أوقاف البحيرة.
3. خالد كمال هلالي هلالي – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.
4. عبدالحليم محمد عبدالحليم – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.
5. كارم عبدالنبي حسن تهامي – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.

وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف البحيرة ومذكرة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.​

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