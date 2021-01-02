وزير الأوقاف يقرر إيقاف ثلاث قيادات إدارية بالبحيرة وإحالتهم للتحقيق

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت 2/1/2021م إيقاف الآتية أسماؤهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف فيما نسب إليهم من مخالفات، وهم:

1. محمود محمد أحمد عدس – المدير الإداري بمديرية أوقاف البحيرة.

2. أحمد سعد إبراهيم محمد أبو السعود – كاتب شئون عاملين ومسئول أمن بمديرية أوقاف البحيرة.

3. خالد كمال هلالي هلالي – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.

4. عبدالحليم محمد عبدالحليم – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.

5. كارم عبدالنبي حسن تهامي – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.

وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف البحيرة ومذكرة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.​