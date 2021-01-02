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.. المفتي يدعو المواطنين للمسارعة لأخذ اللقاح ضد كورونا

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بالفيديو .. المفتي يدعو المواطنين للمسارعة لأخذ اللقاح ضد كورونا .. المفتي يدعو المواطنين للمسارعة لأخذ اللقاح ضد كورونا
أشاد بجهود الدولة في توفيره

بالفيديو .. المفتي يدعو المواطنين للمسارعة لأخذ اللقاح ضد كورونا

دعا مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، عموم الناس إلى المبادرة بأخذ التطعيم باللقاح ضد ، قائلاً: إن "التطعيم نعمة من نعم الله".

جاء ذلك بعد تلقيه لقاح كورونا بمركز اللقاحات المقام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأشاد المفتي "آل الشيخ" في هذا السياق وفقاً لقناة "العربية" بجهود القيادة والدولة حفظها الله بتوفير اللقاحات، والاهتمام بصحة الجميع مواطنين ومقيمين وجعلها أولوية. وزارة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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