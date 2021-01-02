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إطلالات اليوم: رزان مغربي بفستان قصير.. وهنا الزاهد ساحرة

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إطلالات اليوم: رزان مغربي بفستان قصير.. وهنا الزاهد ساحرة إطلالات اليوم: رزان مغربي بفستان قصير.. وهنا الزاهد ساحرة

مصراوي Masrawy

06:30 م السبت 02 يناير 2021

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

-روبي:
طلّت الفنانة روبي في صورة نشرتها عبر "إنستجرام" بفستان قصير باللوني الأسود والأبيض، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة وحلق وخاتم وأسورة، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل للخلف.

-ملك أحمد زاهر:
ارتدت الفنانة مالك أحمد زاهر فستاناً باللوني الأبيض والأزرق والأخضر، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة، وذلك خلال صورة نشرتها بـ"إنستجرام".

-سلمى أبو ضيف:
أما الفنانة سلمى أبو ضيف فظهرت في صورة نشرتها بـ"إنستجرام"، بفستان باللون الأسود، كت وبدون أكمام، وتميز الفستان بأنه مفتوح عند منطقة الصدر بالإضافة إلى فتحة ساق، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

-ريهام أمين:
وارتدت الفنانة ريهام أمين تيشرت باللون الأسود مع جاكيت قصير باللون الأسود، وبنطلون جينيز فاتح، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود ونظارة شمس بنفس اللون، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، وذلك خلال ظهورها عبر "إنستجرام".

-هنا الزاهد:
وفي أحدث صورة للفنانة هنا الزاهد عبر "إنستجرام"، طلّت بتيشرت باللون الأسود وبنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش ونظارة شمس باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

-جويل ماردينيان:
ظهرت الإعلامية جويل ماردينيان بفستان باللون الأبيض مزود بأكمام، وفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها جاكيت فرو باللون الأوف وايت وحذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا، وذلك في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام".

-ديانا حداد:
ارتدت الفنانة ديانا حداد فستانا باللون الأخضر، مزود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارت مكونة من خاتم وحلق، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، وذلك خلال صورة نشرتها بـ"إنستجرام".

-رزان مغربي:
وفي أحدث صورة للفنانة رزان مغربي عبر "إنستجرام"، طلّت بفستان قصير باللون الذهبي، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

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