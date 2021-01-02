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تسجِّل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة تسجِّل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة
بلغ إجمالي المصابين 139471 من بينهم 112826 متعافيًا

مصر تسجِّل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 721 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 112826 حالة حتى أمس.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1409 حالات جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 56 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة هو 139471 حالة، من ضمنهم 112826 حالة تم شفاؤها، و7687 حالة وفاة.

وقال "مجاهد": إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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