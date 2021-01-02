أخبار عاجلة

كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي -
بعد فوضى واشنطن واقتحام الكونجرس.. ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم -
نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس -
إيطاليا تسجل 548 وفاة جديدة و20331 إصابة بـ "كورونا" -
منها تحليل "pcr".. ننشر الأوراق المطلوبة للحصول على معاش شهيد للأطباء ضحايا كورونا -
ترامب عن العنف بواشنطن: هذا ما يحدث عندما ينتزع انتصار بالانتخابات بشكل غير رسمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

56 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

Print
56 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة 56 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

مصراوي Masrawy

12:25 ص السبت 02 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 721 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 112826 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1409 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 56 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 139471 حالة من ضمنهم 112826 حالة تم شفاؤها، و 7687 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية