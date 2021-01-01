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لاعبة التايكوندو نورة العيسى: أستطيع تمثيل بلدي من خلال الرياضة والسياسة

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لاعبة التايكوندو نورة العيسى: أستطيع تمثيل بلدي من خلال الرياضة والسياسة لاعبة التايكوندو نورة العيسى: أستطيع تمثيل بلدي من خلال الرياضة والسياسة
تمنت نقل تجربتها في اللعبة إلى المملكة

لاعبة التايكوندو نورة العيسى: أستطيع تمثيل بلدي من خلال الرياضة والسياسة

وصفت نورة العيسى، لاعبة تايكوندو ودارسة العلوم السياسية في بريطانيا، انضمامها للمنتخب السعودي النسائي للتايكوندو بحلم طفولتها الذي تحقق لها، متمنية نقل تجربة قيادتها منتخب جامعتها التي وصفتها بالرائعة والمميزة في هذه اللعبة إلى المملكة.

وفسّرت خلال حديثها من لندن لبرنامج "لعبتنا"، الذي يُبث على القناة الرياضية ، سبب انجذابها لألعاب الفنون القتالية بكونها تدرِّب على الانضباط والحيوية. موضحة أن أعظم الدروس التي تعلمتها في حياتها جاءت من التايكوندو، كالانضباط، والتركيز العالي تحت الضغط، والتفكير في أولوياتها، والتوفيق بين جامعتها وإنجاز أعمالها وممارسة رياضتها.

وعن القاسم المشترك بين لعبتها التايكوندو ودراستها الجامعية في مرحلتَي البكالوريوس والماجستير لتخصص السياسة لفتت إلى أنهما مجالان مترابطان بالنسبة لها؛ فهي تستطيع من خلال السياسة والرياضة تمثيل بلدها المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن بدايتها في اللعبة منذ كان عمرها 12 عامًا، واستمرت في التدرب إلى أن حصلت على الحزام الأسود بعمر 16 عامًا.

وأعربت عن سعادتها وفخرها لما تجده المرأة السعودية من القيادة الرشيدة من دعم وتشجيع وتمكين لتحقيق الإنجازات، مشيرة إلى أنها تتمنى نقل تجربة قيادتها لمنتخب الجامعة في بريطانيا إلى السعودية.

وأضافت: "كنت كابتن فريق الجامعة الذي يضم 150 لاعبًا، وكان تركيزي على رفع المعنويات والاستعدادات عند خوض المنافسات. كانت تجربة رائعة جدًّا، وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة، وأنقلها للسعودية".

بدورها، أشادت إليزابيث لاعبة التايكوندو بكابتن فريقهم نورة العيسى التي كانت ملهمة لهم، وأشارت إلى أنها ستقوم بعمل مميز في المستقبل لبلدها؛ لما تتمتع به من إصرار وقوة على المنافسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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