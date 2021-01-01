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أمانة جدة تنفّذ 14184 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين وترصد 809 مخالفات

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للبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة جدة تنفّذ 14184 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين وترصد 809 مخالفات

قامت أمانة محافظة جدة بتنفيذ جولات رقابية صحية في نطاق 19 بلدية فرعية؛ وذلك للتأكد من التزام المحال والأسواق التجارية بالإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية، ضمن الجهود الميدانية اليومية للرقابة الصحية.

وتم تنفيذ 14184 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين والجهات المعنية خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن في نطاق 19 بلدية فرعية، وتم رصد 809 مخالفات للبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، منها 39 مخالفة لوزارة الداخلية. كما تم غسل وتطهير 6183 موقعًا في محافظة جدة.

وأعربت أمانة محافظة جدة عن شكرها للسكان والزوار على تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.. وأكدت استقبال بلاغاتهم من خلال مركز بلدي 940.

أمانة جدة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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