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السياحة: ضبط مطاعم مخالفة قدمت "الشيشة" في رأس السنة

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السياحة: ضبط مطاعم مخالفة قدمت "الشيشة" في رأس السنة السياحة: ضبط مطاعم مخالفة قدمت "الشيشة" في رأس السنة

مصراوي Masrawy

10:24 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

كثف قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة لجان سرية للمرور والتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، وخاصة مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، نظرًا لخطورة إقامة الاحتفالات والتجمعات وأثرها في ظل أزمة جائحة المستجد.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أنه تم إيفاد لجان للمرور على معظم المناطق الرئيسية بمحافظة القاهرة الكبرى حيث تم المرور على 40 فندقًا و86 مطعمًا، لافتًا إلى أن هذه اللجان وجدت أن من بينهم 39 فندقًا و11 مطعمًا سياحيًا كانت ملتزمة بضوابط التشغيل، في حين لم تستقبل 70 مطعمًا أي رواد.

وأضاف العاصي: "تم ضبط 5 مطاعم مخالفة قامت بتقديم الشيشة ووُجد بها تكدس تشغيل وفقرات موسيقية دون ترخيص، بالإضافة إلى منشأة فندقية واحدة بها تكدس بأحد مطاعمها"، مؤكدًا أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المخالفين.

وتؤكد الوزارة استمرار عمل هذه اللجان السرية، إلى جانب استمرار متابعة مواقع التواصل الاجتماعي لأية منشأة تعلن عن وجود حفلات أو فعاليات أو أي طريقة تشغيل تخالف قرارات مجلس الوزراء الحالية أو وزارة السياحة والآثار.

جاء ذلك في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن عدم إقامة أي حفلات أو فعاليات خلال رأس السنة الميلادية، وفي إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المتابعة والتأكد بصفة مستمرة من التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق القرارات وضوابط السلامة الصحية.

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