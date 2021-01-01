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​"الصحفيين": تأجيل سداد الاشتراك السنوي والعلاج 3 أيام واستئنافه إلكترونيًا

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​"الصحفيين": تأجيل سداد الاشتراك السنوي والعلاج 3 أيام واستئنافه إلكترونيًا ​"الصحفيين": تأجيل سداد الاشتراك السنوي والعلاج 3 أيام واستئنافه إلكترونيًا

مصراوي Masrawy

10:00 م الجمعة 01 يناير 2021

(مصراوي):

أكد محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه تماشيًا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الزملاء الصحفيين تقرر تأجيل تحصيل الاشتراكات السنوية والاشتراك بمشروع العلاج لمدة ثلاثة أيام على أن تستأنف بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أنه سيتم إعلان طريقة الاشتراك النهائية خلال ساعات من خلال خدمة فورى بجميع محافظات ، حرصًا على التباعد في ظل الازدحام المتوقع بمبنى النقابة في هذه الفترة من كل عام وهو ما لا يجوز حدوثه بالعام الحالي لظروف تفشي .

وأضاف الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه تم التعاقد مع شركة فوري وفق قرار بالاجتماع الأخير للمجلس وسيقوم كل عضو بالنقابة بالسداد عن طريق فوري، وبإمكانه الحصول أيضًا على خدمة توصيل بطاقات الاشتراك أو العلاج إلى منزله مقابل مبلغ رمزي.

وأشار الأمين العام لنقابة الصحفيين إلى أنه لن يتم الاشتراك من خلال مبنى النقابة بالتواصل المباشر وبالطرق التقليدية أو السداد بخزينة النقابة نهائيًا خلال الوقت الراهن، مناشدًا الزملاء بعدم التوجه للنقابة لأجل تجديد الاشتراك وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وطريقة تقسيط اشتراك العلاج لمن يرغب خلال ساعات لجميع الزملاء.

وقال شبانة إن النقابة ستقدم فقط في الفترة المقبلة الخدمات التقليدية كالقروض والإعانات واعتماد الأوراق لمدة ثلاث ساعات يوميا فقط، من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا مع استمرار الخدمات الحكومية كالشهر العقاري وتذاكر القطارات والسجل المدني وغيرها خلال نفس الفترة ثلاث ساعات يوميًا.

وأشار شبانة إلى أنه يجب على الزملاء الصحفيين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بمبنى النقابة لأجل مصالحهم والحفاظ عليهم.

وأنهى الأمين العام لنقابة الصحفيين تصريحاته مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من الالتزام حفاظًا على صحة الزملاء الصحفيين، مؤكدًا أن مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان اتخذ العديد من الإجراءات لصالح الصحفيين فى مواجهة فيروس كورونا.

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