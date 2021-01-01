نائب محافظ المنيا يتابع إجراءات مواجهة "كورونا" بالمستشفيات

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مصراوي Masrawy

المنيا– محمد النادي:

تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الجمعة، تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا المُستجد، داخل عددًا من المستشفيات والفنادق، بمدينة المنيا.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

وتفقد خلال الجولة التي بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم تزامنًا مع مطلع العام الميلادي الجديد، أقسام المستشفيات، وتابع سير العمل بها للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.