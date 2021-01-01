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تركيا تسجل 212 وفاة جديدة بكورونا مع بدء حظر التجول

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تركيا تسجل 212 وفاة جديدة بكورونا مع بدء حظر التجول تركيا تسجل 212 وفاة جديدة بكورونا مع بدء حظر التجول

مصراوي Masrawy

09:28 م الجمعة 01 يناير 2021

انقرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، تسجيل 212 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 21093، فيما دخل حظر التجول المفروض لـ4 أيام حيز التنفيذ.

وأشارت الوزارة - حسبما أفادت قناة ( اليوم) - إلى ارتفاع عدد الإصابات في البلاد بعد تسجيل 12203 إصابات جديدة خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و220855 حالة.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن "إجراءات العزل العام المفروضة حاليا سترفع في الساعة الخامسة من صباح 4 يناير الجاري".

وفرضت أنقرة عزلا عاما كاملا في عطلات نهاية الأسبوع.

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مصراوي Masrawy

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