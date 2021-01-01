تسجيل 1271 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 17 وفاة في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (1271) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (507) في محافظة إربد، منها (42) في الرمثا.

- (441) في محافظة العاصمة عمّان.

- (62) في محافظة الزرقاء.

- (58) في محافظة المفرق.

- (43) في محافظة البلقاء.

- (37) في محافظة الكرك.

- (36) في محافظة جرش.

- (32) في محافظة الطفيلة.

- (17) في محافظة العقبة.

- (16) في محافظة مأدبا.

- (16) في محافظة عجلون.

- (6) في محافظة معان، منها (1) في االبترا.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (295,765) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (20,080) حالة.

- سُجّلت (17) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3851) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (85) حالة، فيما غادرت (103) حالات.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (688) حالة.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (596) بنسبة إشغال (14%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (228) بنسبة إشغال (24%).

- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (107) بنسبة إشغال (11%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1283) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (271,834) حالة.

- تمّ إجراء (21,313) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,196,868) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (5.96%).