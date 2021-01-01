أخبار عاجلة

نائب رئيس وزراء عمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة -
"هدف": طوّرنا الموقع  الإلكتروني لتحسين تجربة ورحلة العميل -
قمة العلا.. أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ -
ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
الجمهورية لورين بوبرت تتعهد بحمل السلاح في الكونجرس -
بالصور.. جمارك أسوان تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل -
"تضامن الإسكندرية" تبحث طلبات 40 أسرة بديلة لكفالة الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

البابا تواضروس يطيّب رفات القديس "يحنس كاما" بدير السريان (صور)

Print
البابا تواضروس يطيّب رفات القديس "يحنس كاما" بدير السريان (صور) البابا تواضروس يطيّب رفات القديس "يحنس كاما" بدير السريان (صور)

مصراوي Masrawy

09:07 م الجمعة 01 يناير 2021

(مصراوي):

طَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، رفات أحد قديسي دير السريان بوادي النطرون وهو القديس يحنس كاما الذي تحتفل الكنيسة القبطية بعيده بعد غدٍ الأحد الموافق ٢٥ كيهك.

وشارك البابا في طقس تطييب الرفات من أحبار الكنيسة، إلى جانب الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس الدير، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البرموس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية