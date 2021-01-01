"الغسيل" كاد يودي بحياتها.. إصابة سيدة سقطت من الثاني بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

أصيبت سيدة بكدمات وسحجات بالجسم؛ إثر سقوطها من شرفة منزلها بالجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من مستشفى بوصول سيدة مصابة إثر سقوط من علو.

وكشفت التحريات أنه أثناء مباشرة المصابة لأعمال "نشر الغسيل" اختل توازنها وسقطت من الشرفة بالطابق الثاني.

وجرى نقل المصابة إلى أقرب مستشفى وتلقت الإسعافات اللازم وغادرت بعدها، في الوقت الذي نفت التحريات وجود شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، بالواقعة.