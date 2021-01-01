مصادرة 3 أطنان مصنعات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية مصنعا لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

التحريات أشارت إلى ان مالك المصنع بصدد طرح كميات من مصنعات لحوم ودواجن الفاسدة للبيع في الأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتمكنت المأمورية من ضبط المدير المسؤول وبلغ إجمالي المضبوطات 3 أطنان مصنعات لحوم ودواجن يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، ووجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.