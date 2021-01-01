3 أطفال يقتلون شابًا لسرقة "توك توك" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الجمعة، 3 أطفال؛ لاتهامهم باستدراج سائق توك توك، في الخامسة عشر من عمره، وقتله لسرقة دراجته البخارية بقرية "العدوة" في ههيا، والتخلص من جثته بأرض زراعية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل مجهول الهوية، بها طعنات نافذة بالبطن ومُلقى وسط أرض زراعية بقرية "العدوة" في ههيا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "ههيا" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين أن المجني عليه يُدعى إسلام لطفي، 15 عامًا، مُقيم بندر ههيا، وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من "طارق.م" و"محمد.خ" و"السيد.ح" 16 عامًا.

وتبين استدراجهم المجني عليه لمكان خال من المارة، بحجة توصيلهم، وفي الطريق أنهوا حياته وتخلصوا من الجثة في أرض زراعية ولاذوا بالفرار بعد سرقة التوك توك.

جرى ضبط المتهمين، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

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