أخبار عاجلة

نائب رئيس وزراء عمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة -
"هدف": طوّرنا الموقع  الإلكتروني لتحسين تجربة ورحلة العميل -
قمة العلا.. أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ -
ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
الجمهورية لورين بوبرت تتعهد بحمل السلاح في الكونجرس -
بالصور.. جمارك أسوان تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل -
"تضامن الإسكندرية" تبحث طلبات 40 أسرة بديلة لكفالة الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

3 أطفال يقتلون شابًا لسرقة "توك توك" في الشرقية

Print
3 أطفال يقتلون شابًا لسرقة "توك توك" في الشرقية 3 أطفال يقتلون شابًا لسرقة "توك توك" في الشرقية

مصراوي Masrawy

08:47 م الجمعة 01 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الجمعة، 3 أطفال؛ لاتهامهم باستدراج سائق توك توك، في الخامسة عشر من عمره، وقتله لسرقة دراجته البخارية بقرية "العدوة" في ههيا، والتخلص من جثته بأرض زراعية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل مجهول الهوية، بها طعنات نافذة بالبطن ومُلقى وسط أرض زراعية بقرية "العدوة" في ههيا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "ههيا" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين أن المجني عليه يُدعى إسلام لطفي، 15 عامًا، مُقيم بندر ههيا، وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من "طارق.م" و"محمد.خ" و"السيد.ح" 16 عامًا.

وتبين استدراجهم المجني عليه لمكان خال من المارة، بحجة توصيلهم، وفي الطريق أنهوا حياته وتخلصوا من الجثة في أرض زراعية ولاذوا بالفرار بعد سرقة التوك توك.

جرى ضبط المتهمين، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

العثور على جثة طفل بأرض زراعية في الشرقية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية