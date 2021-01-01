2.1 مليار دولار.. رئيس الحجر الزراعي يكشف أسباب ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إدارة الحجر الزراعي استطاعت رغم جائحة فيروس كورونا، تحقيق أعلى معدل تصديري، مضيفًا أن الصادرات الزراعية ستبلغ حتى السبت 5 ملايين و100 ألف طن.

وأضاف العطار لـ"مصراوي"، أنه رغم إصدار قرار مجلس الوزراء بتخفيض العمالة نتيجة الجائحة، إلا أن الحجر الزراعي حافظ على القوام الأساسي للعاملين في الموانئ والمطارات بكامل طاقتها مع اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية، وفقًا للقرار، مشيرًا إلى أن تخفيض العمالة اقتصر على الإداريين بما لا يعطل منظومة العمل في النهاية.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أن عام 2020 شهد فتح 11 سوقًا جديدة أمام منتجات مصر الزراعية أهمها اليابان وتوقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها من كل دول العالم.

وأكد العطار، أن تطبيق منظومة التكويد الإلكتروني، بالإضافة إلى نظم التتبع والتقصي للشحنات من المزرعة حتى مفارش التعبئة بالموانئ، من ضمن أسباب النجاح، موضحًا أن الصادرات بلغت 5 ملايين و100 ألف و325 طنًا من المنتجات الزراعية، بما يعادل 2.1 مليار دولار أي 33 مليار جنيه مصري.

واحتلت الموالح المركز الأول بمليون و542 ألف و947 طنًا، ثم البطاطس بـ682 ألف و275 طنًا، بينما تم تصدير 428 ألف و919 طن بصل، فالبنجر بإجمالي 344 ألف و970 طنًا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 139 ألف و59 طنًا.