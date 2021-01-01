أخبار عاجلة

ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

2.1 مليار دولار.. رئيس الحجر الزراعي يكشف أسباب ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية

Print
2.1 مليار دولار.. رئيس الحجر الزراعي يكشف أسباب ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية 2.1 مليار دولار.. رئيس الحجر الزراعي يكشف أسباب ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية

مصراوي Masrawy

06:09 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إدارة الحجر الزراعي استطاعت رغم جائحة ، تحقيق أعلى معدل تصديري، مضيفًا أن الصادرات الزراعية ستبلغ حتى السبت 5 ملايين و100 ألف طن.

وأضاف العطار لـ"مصراوي"، أنه رغم إصدار قرار مجلس الوزراء بتخفيض العمالة نتيجة الجائحة، إلا أن الحجر الزراعي حافظ على القوام الأساسي للعاملين في الموانئ والمطارات بكامل طاقتها مع اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية، وفقًا للقرار، مشيرًا إلى أن تخفيض العمالة اقتصر على الإداريين بما لا يعطل منظومة العمل في النهاية.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أن عام 2020 شهد فتح 11 سوقًا جديدة أمام منتجات الزراعية أهمها اليابان وتوقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها من كل دول العالم.

وأكد العطار، أن تطبيق منظومة التكويد الإلكتروني، بالإضافة إلى نظم التتبع والتقصي للشحنات من المزرعة حتى مفارش التعبئة بالموانئ، من ضمن أسباب النجاح، موضحًا أن الصادرات بلغت 5 ملايين و100 ألف و325 طنًا من المنتجات الزراعية، بما يعادل 2.1 مليار دولار أي 33 مليار جنيه مصري.

واحتلت الموالح المركز الأول بمليون و542 ألف و947 طنًا، ثم البطاطس بـ682 ألف و275 طنًا، بينما تم تصدير 428 ألف و919 طن بصل، فالبنجر بإجمالي 344 ألف و970 طنًا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 139 ألف و59 طنًا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

شبكة عيون الإخبارية