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للطيران: تُسيِّر رحلة يوميًا لـ"أديس آبابا" بدءًا من 6 يناير

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مصر للطيران: تُسيِّر رحلة يوميًا لـ"أديس آبابا" بدءًا من 6 يناير للطيران: تُسيِّر رحلة يوميًا لـ"أديس آبابا" بدءًا من 6 يناير

مصراوي Masrawy

04:45 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة للطيران، تشغيل رحلة يوميًا من القاهرة إلى أديس آبابا، اعتبارًا من ٦ يناير الجاري، ومدينة لاجوس بنيجيريا اعتبارًا من أول فبراير المقبل، وذلك في إطار الجهود لزيادة معدلات تشغيل الرحلات إلى العديد من النقاط حول العالم.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الجمعة، أنها ستسير رحلاتها إلى المدينتين، مستخدمة عدد من الطرازات المتطورة لدى الشركة مثل طراز البوينج B737-800NG، والذي يسع لـ 16 مقعد بدرجة رجال الأعمال، و 138 بالدرجة السياحية، مزودة بشاشات شخصية وخدمات ترفيهية في جميع الدرجات.

ويمكن للركاب حجز تذاكرهم عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com، أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية 1717 من داخل مصر، أو زيارة أحد مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

وطالبت الشركة ركابها ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الصحية، سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات، والتي يمكن مراجعتها من خلال الصفحات الرسمية لمصر للطيران على مواقع التواصل الاجتماعي.

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