إطلالات النجمات في رأس السنة: سيرين عبد النور ساحرة.. ونرمين الفقي متألقة

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

احتفت نجمات الفن بإطلالات مختلفة خلال استقبالهن للعام الجديد، فعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي بمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، بإلغاء الحفلات، والتزام معظمهن بالبقاء في المنزل، إلا أنهن حرصن على مشاركة متابعينهم عبر صفحاتهن بموقع تبادل الصور "انستجرام" بإطلالتهن في هذه المناسبة.

رصد "مصراوي" بعض إطلالات نجمات الفن خلال احتفالهن بالعام الجديد 2021.

اطلالات النجمات ليلة راس السنة لاستقبال عام 2021 لم تكن كما اعتدنا في كلّ مرة، وذلك بسبب غياب الحفلات الكبيرة، والتزام معظمهنّ البقاء في المنزل تخوّفًا لالتقاط عدوى كورونا، ولذا، اختلفت عن لوكات النجمات في ليلة رأس السنة العام الماضي.

نانسي عجرم

إطلالتين مختلفتين شاركت بهما الفنانة نانسي عجرم متابعيها على موقع تبادل الصور إنستجرام، إحداهما مرتدية الجينز والنظارة الشمسية، فكانت إطلالة عادية جدًا، بينما في الأخرى فاختارت نانسي إطلالة ناعمة بفستانًا أسود مخملي، بقصة الأوف شولدر، معتمدة على تسريحة الشعر المنسدل.

سيرين عبدالنور

سيرين عبد النور استقبلت عام 2021 بإطلالة حيوية جميلة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا مزيّنًا بنقشة من وحي جلد الفهد، معتمدة على تسريحة الشعر الويفي، ومكياج يعتمد على لون أحمر شفاه صارخ

ربا أبي راشد

تألّقت ريا أبي راشد بفستان قصير ذهبيّ تتدلّى من أطرافه الشراريب، ونسّقته مع صندل بالكعب العالي بالون نفسه، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي المفرود الذي منحها الجاذبية والأنوثة.

ليلى علوي

شاركت ليلى علوي جمهورها على صفحتها بـ"انستجرام، بإطلالة ناعمة حيث ارتدت فستان مخملي باللون الزيتي والحزام الذهبي الذي أعطى الفستان أناقة، معتمدة على تسريحة الشعر الويفي، والماكياج الهادىء الذي أبرز أنوثتها.

نيرمين الفقي

إطلالة مبهجة احتفت بها الفنانة نيرمين الفقي خلال استقبالها للعام الجديد، حيت ارتدت تي شيرت على شكل فستان، مزيناً برسمة شجرة الكريسماس، ونسقت مع الإطلالة جوارب حمراء مخططة بالأبيض، معتمدة على تسريحة الشعر الناعم المنسدل.

نسرين طافش

استقبلت نسرين طافش عام 2021 بإطلالة متألّقة، إذ ارتدت فستانًا بأكمام طويلة وفتحة جانبية تكسوه حبوب الخرز بلوني الأخضر والذهبي، معتمدة على تسريحة الشعر الويفي، ومكياج جريء.

منه شلبي

شاركت الفنانة منه شلبي جمهورها بمناسبة استقبال العام الجديد، بإلالة رقيقة تعتمد على اللون الأسود، وتسريحة الكعكة، مستخدمة ألوان هادئة لمكياجها.