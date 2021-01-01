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ضبط 1282 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 1282 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 1282 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

05:44 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1282 قضية تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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