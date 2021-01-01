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مباحث تكشف حيلة صاحب مطحن للاستيلاء على الدقيق المدعم

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مباحث التموين تكشف حيلة صاحب مطحن للاستيلاء على الدقيق المدعم مباحث تكشف حيلة صاحب مطحن للاستيلاء على الدقيق المدعم

مصراوي Masrawy

05:36 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مطحن في الشرابية؛ لاتهامه بالتلاعب فى كميات القمح المدعمة.

المتهم يستغل حصص القمح المنصرفة للمطحن عمله بقصد الاستيلاء على الدقيق البلدى المدعم عن طريق التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء.

وعثر بداخل المطحن على 73 طن دقيق بلدى مدعم و37 طن نخالة خشنة. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الاستيلاء على الدعم.

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