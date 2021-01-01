أخبار عاجلة

ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"هيكسروا باب الشقة".. الشرطة تكشف ملابسات استغاثة سيدة بالمعادي

Print
"هيكسروا باب الشقة".. الشرطة تكشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة بالمعادي "هيكسروا باب الشقة".. الشرطة تكشف ملابسات استغاثة سيدة بالمعادي

مصراوي Masrawy

05:27 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

كشف أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع يتضمن استغاثة إحدى السيدات لمحاولة عدد من الأشخاص كسر باب مسكنها بالمعادي.

بالانتقال وبالفحص تم التقابل مع السيدة وطرف ثانى (صاحب شركة للغزل والنسيج، مسئول أمن إدارى، فرد أمن بذات الشركة).

قررت الأولى بتضررها من الطرف الثانى لحضورهم للشقة محل سكنها ومحاولتهم كسر باب مسكنها لإدعائهم كون الشقة ملك لهم، وأضافت بسابقة تحريرها محضر بالواقعة لإثبات النزاع وقدمت ما يفيد ملكيتها للشقة.

وبمواجهة الطرف الثانى أنكروا ماسبق، وقرر الثانى أن الشقة سكن المذكورة ملك شقيقه "متواجد حالياً خارج البلاد" وقدم ما يفيد بملكية شقيقه للشقة.

وبإجراء المعاينة على الشقة تبين عدم وجود ثمة آثار عنف ببابها أو تلفيات بمحتوياتها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل

فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل

أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود

أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود

"عناق واحتضان".. كيف استقبل بن سلمان أمير قطر في مطار العلا؟ (فيديو)

"عناق واحتضان".. كيف استقبل بن سلمان أمير قطر في مطار العلا؟ (فيديو)

فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل

فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل

شبكة عيون الإخبارية