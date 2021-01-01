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بالصور.. كورنيش وشواطئ وحدائق طور سيناء خالية بسبب كورونا

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بالصور.. كورنيش وشواطئ وحدائق طور سيناء خالية بسبب كورونا بالصور.. كورنيش وشواطئ وحدائق طور سيناء خالية بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

05:18 م الجمعة 01 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

مع بداية العام الجديد، بدى كورنيش مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، خالي من المواطنين، وكذا الساحات التي كانت تشهد الاحتفالات كل عام، تزامنًا مع قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات.

وشهد الكورنيش، وميدان إفريقيا، وساحات العلم (1، 2)، تواجد أمني مكثف من قبل قوات الأمن، لمنع تجمع المواطنين، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار المستجد.

وخلت الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة بالمدينة من المواطنين، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إغلاق مداخل وبوابات شواطئ المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المدن ومديرية الأمن لمنع دخول المواطنين نهائيًا للشواطئ.

وطالب المحافظ المواطنين، الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلال هذه الفترة للحد من انتشار الفيروس الذي يحصد العديد من الأرواح في موجتها الثانية، لافتًا إلى أن الإجراءات الاحترازية من أجل المرور من تلك الفترة على خير.

كما تقدم محافظ جنوب سيناء بالتهنئة لأقباط جنوب سيناء بمناسبة اقتراب حلول عيد القيامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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