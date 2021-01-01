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لجنة حقوقية يمنية ترصد 2901 واقعة انتهاك خلال 2020

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لجنة حقوقية يمنية ترصد 2901 واقعة انتهاك خلال 2020 لجنة حقوقية يمنية ترصد 2901 واقعة انتهاك خلال 2020

مصراوي Masrawy

05:46 م الجمعة 01 يناير 2021

صنعاء - (د ب أ):

أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، أنها رصدت 2901 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية"سبأ" :"إن 4 آلاف و 292 ضحية تضرروا جراء هذه الانتهاكات من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط ألف و 363 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين خلال العام المنصرم 2020".

وبحسب اللجنة، فقد قتل 404 أشخاص بينهم 56 امرأة و 83 طفلا وطفلة، فيما جرح 751 شخصا بينهم 103 من النساء و194 من الأطفال.

ولفتت اللجنة إلى أن العام الماضي "شهد ارتفاعا كبيرا في انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى".

وبحسب اللجنة، فقد توزعت الإنتهاكات بين انفجار الألغام والعبوات الناسفة، فضلا عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، واستهداف عين أثري وديني، واعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية.

وأوضحت اللجنة، إنها رصدت 118 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.

ودعت اللجنة الوطنية للتحقيق في البيان، كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعبرت اللجنة، عن إدانتها لكافة أشكال استخدام العنف ضد الأبرياء كأداة حرب وكذلك سياسات القمع والاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات.

وطالبت اللجنة المبعوث الأممي إلى اليمن القيام بدوره في إدانة الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات اتفاقيات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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