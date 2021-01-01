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عضو بالسيادة السوداني: الدولة رسميا وشعبيا في خندق واحد مع الجيش

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عضو بالسيادة السوداني: الدولة رسميا وشعبيا في خندق واحد مع الجيش عضو بالسيادة السوداني: الدولة رسميا وشعبيا في خندق واحد مع الجيش

مصراوي Masrawy

05:41 م الجمعة 01 يناير 2021

الخرطوم - أ ش أ
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور صديق تاور، أن الدولة على المستوى الرسمي والشعبي في خندق واحد مع القوات المسلحة.
وأشاد تاور، لدى مشاركته القوات المسلحة، الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين للاستقلال، برئاسة اللواء السادس مشاة بمدينة دوكة في ولاية القضارف (شرق السودان)، بالبطولات والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة تحريرا للأرض وحفظا للأمن والاستقرار.
وقال عضو مجلس السيادة، إن استعادة الأراضي تعيد للشعب السوداني كرامته، والذكرى الحالية للاستقلال لها طعم خاص بعد بسط الدولة سيطرتها على أراضيها على الشريط الحدودي (مع إثيوبيا).
وأكد تاور أن الشعب السوداني ليس من دعاة الحرب أو العداوة ولا يطمع في حق الآخرين، وأنه في ذات الوقت ليس ضعيفا حتى يطمع فيه الغير.
من جانبه، دعا والي القضارف سليمان علي موسى، لأن يكون الشريط الحدودي آمنا ومنطقة تعاون وحسن جوار، مؤكدا وقوف الولاية مع القوات المسلحة حتى يتم تحرير واستعادة كافة الأراضي السودانية.

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