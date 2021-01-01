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يتفقد قطاعات القوس الغربي للطريق الدائري الأوسطي (صور)

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السيسي يتفقد قطاعات القوس الغربي للطريق الدائري الأوسطي (صور) يتفقد قطاعات القوس الغربي للطريق الدائري الأوسطي (صور)

مصراوي Masrawy

05:30 م الجمعة 01 يناير 2021

(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الجمعة قطاعات القوس الغربي للطريق الدائري الأوسطي/ امتدادًا لسلسلة جولاته السابقة التي شملت متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز لجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من عند تقاطع طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقًا، إلى محور الضبعة غربًا بطول 156 كم وعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات في كل اتجاه، ما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليخدم عشرات الآلاف من المركبات يوميًا.

ويساهم بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري وخفض زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى ليحقق سلاسة وسرعة التنقل ويقلل من السيارات ويوفر تكلفة الوقود، ويتكامل مع متطلبات عملية التنمية الشاملة حيث يتوسط الدائري الأوسطي المنطقة الجغرافية الجنوبية الممتدة ما بين الطريق الدائري الإقليمي، والدائري المحيط بالقاهرة الكبرى ليكون إضافة كبيرة لمنظومة الطرق والمحاور الجديدة وليحدث نقلة نوعية في الحركة المرورية.

وتضمنت جولة الرئيس بداية تفقد عملية التطوير المتكاملة لمنطقة المطرية، ومحور محمد العصار الجديد بالمنطقة الذي يعد أحد أهم الشرايين المرورية التي تربط منطقة شرق القاهرة بمحاور شبرا بنها، وروض الفرج - الضبعة والذي يتميز بأنه يختصر كثير من زمن السفر من العاصمة القاهرة في الاتجاه الشمالي الغربي وإلى الضبعة ثم مطروح، ويمتاز بأن به سلسلة من مراكز الخدمات المتكاملة ومحطات الوقود والاستراحات للمسافرين على جانبي الطريق.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة في محيط منطقة الهرم وطرق الفيوم وأسوان والدائري الأوسطي.

ووجّه بأن يتم تطهير وتبطين كافة الترع والمصارف بالمنطقة ورصف ورفع كفاءة الطرق على جانبيها ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، تزامنًا مع افتتاح الطريق الدائري الأوسطي.

كما اطلع الرئيس على سير الخطوات التنفيذية الراهنة للإنشاءات، مؤكدًا المباديء الثابتة بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية والهندسية العالية، فضلًا عن التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار حرصًا على صحة وسلامة العاملين.

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مصراوي Masrawy

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