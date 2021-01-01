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الاردن : الاشتباه بمتسول يقود لكشف قيوده الجرمية

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الاردن : الاشتباه بمتسول يقود لكشف قيوده الجرمية الاردن : الاشتباه بمتسول يقود لكشف قيوده الجرمية

جى بي سي نيوز  :- قال مصدر أمني مسؤول في قيادة أمن اقليم الشمال، انه وخلال تنفيذ حملة لمكافحة التسول نفذتها قوة أمنية تابعة لقيادة أمن إقليم الشمال في محافظه إربد جرى الاشتباه بأحد الاشخاص دخل بناء قيد الانشاء مردتيًا ملابس انيقة وبعدها خرج مردتيًا ملابس بالية ومهترئة.
واضاف المصدر، انه جرى جرى متابعة الشخص للاشتباه به، حيث تمت مشاهدته وهو يقوم بممارسة التسول على اشارة بردى في الحي الشرقي من مدينة إربد وعليه تم ضبطه.
وأوضح المصدر أنه وبعد ضبط الشخص بجرم التسول تم تسليمه للمركز الامني المختص لاجراء المقتضى القانوني حسب الاصول، لافتًا الى ان التحقيقات الأولية معه كشفت انه من ارباب السوابق وبحقه 32 قيدًا جرميًا، من بينها السرقة والتسول والاشتراك بالسرقات والتهديد (طلب المال بطريقة غير مشروعة) ومخالفة قانون منع الجرائم والتهديد وحمل السلاح ومقاومة رجال الأمن والسكر المقرون بالشغب.

جي بي سي نيوز

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