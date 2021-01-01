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الأردن : صورة العام "2020" ... المرحوم الرقيب ضافي

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الأردن : صورة العام "2020" ... المرحوم الرقيب ضافي الأردن : صورة العام "2020" ... المرحوم الرقيب ضافي

جى بي سي نيوز :- الرقيب ضافي أيقونة للتراحم، والصور الفائزة توثق علاقة إنسانية جمعت الأمن بالمواطن خلال العام 2020.

أكثر من 60 ألف تفاعل؛ بين إعجاب، وتعليق، ومشاركة، نالها منشور الصفحة الرسمية لمديرية الأمن العام "اختر صورة العام2020" وهو الأمر الذي نعده مدعاة للاعتزاز بكم وبتواصلكم أينما كنتم داخل الوطن أو حتى خارجه.

الصورة الفائزة ضمن مسابقة المنشور وبفارق كبير هي صورة الرقيب ضافي محمد ضافي بني خالد - رحمه الله - وهي بالمناسبة صورة لا تحمل مواصفات فنية عالية، إنما تفوقت بمعناها الإنساني السامي، وبنخوة المرحوم التي لامست قلوبنا ومشاعرنا وانسجمت مع الفطرة الإنسانية القويمة ومع أخلاقنا وموروثنا.

الصورة للمرحوم بإذن الله، كانت في حافلة النقل العام ضمن حملة توزيع الخبز على المواطنين بعد 3 أيام من الحظر الشامل، وتم التقاطها من شخص غير معروف، وقد يكون أحد زملائه، أو أحد العاملين في الحملة.

وقد عُرف المرحوم من خلال وثقته عدسة المصور الصحفي أمير خليفة، وتداولته وسائل التواصل، أثناء مناداته المواطنين لأخذ الخبر على نفقته إذا لم يتوفر لديهم المال لشرائه.
وشاءت الأقدار أن يفارقنا ضافي راضياً مرضياً إلى ربه بتاريخ 10/10/2020 وقد اكتسب محبة الأردنيين وأصبح أيقونة للتراحم، ودليلاً على المشاعر الإنسانية الصادقة التي وشحت علاقة رجل الأمن بالمواطنين في أردن النخوة.

وبالعودة إلى مسابقة صورة العام، حلت في المرتبة الثانية الصورة التي حملت عنوان "حسابك واصل يمه"، وحلت في المرتبة الثالثة الصورة التي تحمل العنوان "البحث عن حمزة الخطيب" ثم في المرتبة الرابعة "الفلدة العسكرية"، وفي الخامسة "ذهب الظمأ وابتلت العروق"

ويلاحظ على جميع الصور عفويتها وقيمتها الإنسانية العالية بعيداً عن مواصفاتها الفنية. وبأنها مثلت معاني إنسانية سامية، ووثقت للتاريخ علاقة إنسانية كبيرة وصادقة جمعت رجل الأمن بالمواطن في الأردن خلال العام 2020.

وأخيراً، رحم الله الرقيب ضافي وألهم أهله الصبر والسلوان، ورحم الله كل من فقدناهم في عام صعب زادنا قوة وتماسكاً، وحمى الله الوطن وحفظ أهله في ظل قيادة هاشمية حكيمة نمضي خلفها نحو مستقبل واعد بإذن الله.

صورة :

 

جي بي سي نيوز

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