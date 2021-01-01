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المرصد السوري يكشف تفاصيل أزمة رواتب "مُرتزقة أردوغان" في ليبيا

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المرصد السوري يكشف تفاصيل أزمة رواتب "مُرتزقة أردوغان" في ليبيا المرصد السوري يكشف تفاصيل أزمة رواتب "مُرتزقة أردوغان" في ليبيا

مصراوي Masrawy

04:59 م الجمعة 01 يناير 2021

(وكالات):

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم الجمعة، إن هناك أزمة مالية يعاني منها المُرتزقة الذين استأجرتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وقال عبد الرحمن، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، إن "نحو 7 آلاف مرتزقة تبقوا في ليبيا حتى الآن، مضيفا "يجب أن يحصل هؤلاء على رواتب شهرية تتراوح بين ألفي و3 آلاف دولار".

وأضاف: "تأخر الرواتب جعل المرتزقة في حالة استياء كبيرة، لاسيما بعدما كانوا ينتظرون العودة إلى بلدهم سوريا بعد حصول التوافق الليبي الليبي".

وأردف قائلا: "إنهم في وضعية صعبة، يقتطعون من رواتبهم، كما أن الرواتب لا تصل إلى عائلات هؤلاء إلا في أوقات متأخرة ويتم المتاجرة بها من قبل قادة المرتزقة في سوق مضاربات العملة".

وتساءل مدير المرصد السوري عن سبب توقف عملية إعادة المرتزقة إلى سوريا منذ نوفمبر الماضي، مضيفا "لا نردي لماذا أبقاهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حتى هذه اللحظة في ليبيا".

وتابع: "بدون أدنى شك، سيكون هناك تمرد في صفوف هؤلاء المرتزقة وقد يجري اعتقالهم والزج بهم في السجون".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر عسكرية وإعلامية تظاهر عشرات المرتزقة السوريين داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجًا على تأخر رواتبهم، بحسب "سكاي نيوز".

وأفادت المصادر، وفق مسرب من معسكر الكلية، بأن "أزمة مالية" وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر.

وأوضحت أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.

وعلى مدار أشهر، نقلت تركيا الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا، وأغلبهم من السوريين، في ظل سياساتها المزعزعة للاستقرار في البلد الأفريقي الذي يعاني أزمة سياسية عميقة منذ سنوات.

واستخدمت أنقرة المرتزقة لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، في معاركها أمام قوات الجيش الوطني الليبي غربي البلاد على وجه الخصوص.

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