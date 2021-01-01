شيخ الأزهر يستقبل2021 بدعاء للإنسانية "اللهم اكشف عنا البلاء وجنّب عالمنا الحروب والصراعات"

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العام الجديد 2021، بدعاء جامع للإنسانية بأن يرفع الله عنا البلاء والوباء، وأن يجنب عالمنا الحروب والصراعات، وأن ينشر بيننا الحب والود والاستقرار.

وقال شيخ الأزهر، خلال تدوينة له على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، الجمعة، باللغتين العربية والإنجليزية، كتب فيها؛ "عام جديد، أدعو الله أن يقر أعين الجميع فيه بما يسعدهم، وأن يكشف البلاء والوباء، وأن يرزق الجميع فيه الصحة والبركة والعافية والطمأنينة، وأن يجنب عالمنا الحروب والصراعات، وينشر الحب والود والسلام والاستقرار".