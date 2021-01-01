حملات تموينية للرقابة على المخابز في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تكثيف حملات الرقابة على المخابز لمتابعة جودة ووزن الخبز المدعم على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.

قال المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، إنه جاري تنفيذ حملات على مخابز المحافظة؛ للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز البلدي المدعم في ظل تطبيق قرار تخفيض وزن الرغيف من 110 جرامات إلى 90 جراما.

وأضاف صلاح، أن المحافظة تضم 132 مخبزًا بلديًا لإنتاج الخبز البلدي المدعم وجميع الحملات بالمراكز المختلفة شددت على الالتزام بالوزن المحدد دون نقص.