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حزن ومرض.. قصة وفاة رباب ووالدها وجدتها خلال ساعات في الشرقية

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حزن ومرض.. قصة وفاة رباب ووالدها وجدتها خلال ساعات في الشرقية حزن ومرض.. قصة وفاة رباب ووالدها وجدتها خلال ساعات في الشرقية

مصراوي Masrawy

04:31 م الجمعة 01 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

شهدت قرية "النخاس" التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، اليوم الجمعة، حالة من الحزن؛ عقب وفاة ثلاثة أشخاص من منزل واحد بالقرية.
بداية الوفيات كانت بموت الابنة رباب صبري الحديدي، 33 عامًا، والتي رحلت إثر إصابتها بغيبوبة سكر.
ومع اصطفاف الجميع لتشييع جنازة الابنة، سقط والدها "صبري الحديدي" وقد فارق الحياة حزنًا على ابنته، بحسب ما يروي خالد العطار، أحد أبناء القرية.
وأوضح العطار، أن وفاة الأب عقب ساعات قليلة من ابنته كانت بمثابة الصدمة، قبل أن يتجدد الحزن عصرًا بوفاة والدة زوجته وجدة ابنته، ليشيع المنزل ثلاث جنازات في غضون ساعات.

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