أردوغان: نبحث مع ألمانيا إنشاء مركز إنتاج مشترك للقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

أنقرة - (د ب ا):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تبحث مع ألمانيا إنشاء مركز إنتاج مشترك للقاح مضاد لفيروس كورونا.

وجاءت تصريحات أردوغان الصحفية اليوم عقب صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا بمدينة إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأوضح أردوغان أن "3 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا وصلت إلى تركيا وجهودنا متواصلة لاستيراد المزيد".

وأضاف: "نبحث مع ألمانيا إنشاء مركز إنتاج مشترك للقاح كورونا".

أضاف: "هدفنا استيراد 50 مليون جرعة لقاح كورونا من الصين، ومثلها من ألمانيا".

وأشار إلى أن مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) تواصل جهودها في هذا الخصوص، وأن هناك تطورات إيجابية بهذا الصدد.

وفجر أول أمس الأربعاء، وصلت تركيا الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

ومؤخرا، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته، وأثبت فعاليته بالمراحل الأولى للمرض.

كانت تركيا قد بدأت في الساعة التاسعة مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي حظر تجول لمدة 3 أيام في عموم البلاد ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا بسبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن المرض.

ووفقا لبيان لوزارة الداخلية التركية ، سوف ينتهي حظر التجول بحلول الساعة الخامسة صباحا من الاثنين المقبل.

وحتى مساء امس الخميس، سجلت تركيا 20 ألفا و881 حالة وفاة ومليونين و208 آلاف و652 حالة إصابة بفيروس كورونا.