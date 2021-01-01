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شرطة لندن تداهم مقهى لتدخين الشيشة

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شرطة لندن تداهم مقهى لتدخين الشيشة شرطة لندن تداهم مقهى لتدخين الشيشة

مصراوي Masrawy

04:07 م الجمعة 01 يناير 2021

(بي بي سي):
داهمت الشرطة في لندن مكانا تجمع فيه حوالى 50 شخصا يدخنون الشيشة ويشاهدون مباراة لكرة القدم أثناء الاستماع لموسيقى صاخبة، في مخالفة صارخة للقيود المفروضة بهدف مكافحة انتشار .
وتحظر القيود الجديدة التجمعات لأشخاص من أسر مختلفة.
ولاذ الحشد بالفرار حين وصلت الشرطة التي وجدت 21 "شيشة" مازال الجمر فيها متقدا في المقهى الواقع في منطقة ويمبلي، شمال غربي لندن، حسب ما ذكرت شرطة لندن في بيان صدر عنها الجمعة.
وقد وقع الحادث الثلاثاء.
ويواجه مالك المقهى الذي يقدم "الشيشة" غرامة محتملة تصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني.
وقال قائد الشرطة في المنطقة "أنا أتفهم أن عام 2020 كان صعبا للكثيرين منا، لكن لم يحن الوقت بعد لتخفيف القيود التي فرضت لمحاولة السيطرة على الفيروس".
ويذكر أن معدلات العدوى تتزايد بشكل كبير في لندن حيث اكتشف فصيل جديد من الفيروس أشد عدوى من سابقه.
وتشكو المستشفيات من الضغوط الواقعة على أقسام العناية الفائقة فيها. وقد أغلقت المدارس في معظم أنحاء لندن.
وأدى الانتشار السريع لسلالة فيروس كورونا الجديدة إلى رفع مستوى القيود المفروضة على الاختلاط بين ملايين البشر في وقت كانوا يستعدون فيه للاحتفال بأعياد الميلاد.
ودفع الوضع الجديد عددا من الدول إلى حظر السفر من وإلى بريطانيا التي فرضت سلطاتُها المستوى الرابع من تدابير مكافحة فيروس كورونا في عدد كبير من مناطق البلاد.
ويشمل المستوى الرابع- وهو أعلى درجة من القيود الخاصة بفيروس كورونا في انجلترا، أمراً بـ"البقاء في المنزل" وإغلاق المتاجر والمحلات غير الضرورية.

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مصراوي Masrawy

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