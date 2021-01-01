"خروج لهب من بئر ومنع زواج طفلين ليلة الدخلة".. أبرز أحداث سوهاج في 2020 - صور

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت محافظة سوهاج خلال عام 2020 المنقضي، حوادث شغلت الرأي العام، في مصر عامة، ومحافظات الصعيد خاصة، بعدما راح ضحيتها 15 شخصًا.

"مصراوي" رصد أبرز الأحداث التي مرت بها سوهاج خلال عام 2020، في شتى المجالات.

غرق موكب عروسة

في شهر أغسطس الماضي، لقيت عروس مصرعها وأصيب العريس وشخصين آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة مجاورة لطريق "طهطا - الطليحات" شمالي المحافظة، بسبب مطب عشوائي.

وفاة عائلة

وفي شهر سبتمبر، لقى 8 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، في انهيار منزل مكون من 3 طوابق، ومشيد بالخرسانة والطوب الأحمر والأسمنت، بقرية ونينة الغربية دائرة مركز سوهاج.

إيقاف زواج طفلين في "ليلة الدخلة"

وفي شهر سبتمبر، أوقف خط نجدة الطفل، إتمام زواج طفلين ليلة دخلتهما، في مركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج، البداية كانت بتلقي خط نجدة الطفل (16000) بلاغًا بسرعة التدخل لإيقاف زواج الطفلة "ف" 15عامًا من الطفل "م" 17 عامًا ويقيمان دائرة المركز.

جرى التنسيق مع اللجنة العامة للطفل بسوهاج واللجنة الفرعية بمركز المنشاة، واستدعاء والد الزوج القاصر ووالد الطفلة القاصر بمركز الشرطة، لأخذ التعهدات اللازمة عليهما بعدم إتمام زواجهما إلا بعد بلوغهما السن القانوني، إلا أن العريس القاصر لم يمتثل للقانون، ولم يثنيه استدعاء والده ووالد العروس وتوجه للكوافير بمدينة المنشأة لاستلام العروس والتوجه بها إلى منزل الزوجية لإتمام الزواج، حتى تلقى خط نجدة الطفل بلاغًا بذلك، وجرى استدعاء العريس بمركز الشرطة لأخذ التعهد اللازم عليه وعرضه على النيابة المختصة.

خروج لسان لهب 7 أمتار من بئر مياه

وفي شهر سبتمبر، شهدت المنطقة الصحراوية بقرية بيت خلاف دائرة مركز شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، اشتعال نيران في بئر مياه، وتصاعد ألسنة اللهب بارتفاع حوالي 7 أمتار، واستمرارها مشتعلة حوالي 40 ساعة، وبعدها نجحت قوات الحماية المدنية في إخمادها.

وأفادت لجنة من أساتذة كلية العلوم جامعة سوهاج، بعد تفقدها موقع بئر المياه أنه قد تبين أن النيران اشتعلت في غاز كان متواجدًا تحت ضغط مع وجود كميات من المياه المحيطة به، وأوضحت أن هناك احتمالين لوجود هذا الغاز.

الأول: هو تسرب غازي من مكمن هيدروكربونات احتمالية تواجده فى صخور الطفلة الزيتية التى تتبع متكون الداخلة التابعة للزمن الطباشيرى العلوى، والتى تقع على عمق 600 إلى 800 متر تقريبا، وقد يحدث تسرب إلى أعلى خلال الشقوق والفواصل في الصخور التي تعلوه وتتجمع فى طبقات الحجر الرملى الخاصة بالزمن الرابع إلى أن وصل إلى الموقع المشار إليه، وهو بالتالي غاز من أصل بترولي ولا بد أن يتكون من الغازات البترولية الطبيعية.

الثاني: هو غاز ناتج عن تحلل مواد نباتية وأشجار دفنت من ملايين السنين على عمق حوالى 200 متر تحت سطح الأرض، وهو غاز الميثان CH4 المصاحب للرواسب الفحمية، وهو غاز سريع الاشتعال، وعندما كانت البريمة تحفر وصلت درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، فضلًا عن الحرارة الناتجة عن الاحتكاك، أدت إلى انفجار هذا الغاز، كما يحدث في مناجم الفحم، ما أدى إلى طرد المياه الموجودة معه بمجرد وصول ثقب الحفار إليه، وهذا الغاز ليس من الغازات البترولية الطبيعية.

حادث طريق الموت بدارالسلام

وفي شهر ديسمبر الماضي، لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 أشخاص آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام، على الطريق الزراعي السريع الشرقي دائرة مركز دارالسلام، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.