انطلاق قافلة طبية مجانية لقرية "بئر 5" في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية ولمدة يومين بمنطقة بئر 5 بواحة الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

أوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يجري تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أضاف محروس، أن القافلة ستقدم خدماتها حتى مساء الغد السبت، لخدمة سكان قرية بئر 5 والقرى المجاورة لها، ضمن خطة المديرية للوصول بالخدمات الطبية للمناطق النائية بالمحافظة.