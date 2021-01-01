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غدًا.. قطع المياه عن بعض مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

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غدًا.. قطع المياه عن بعض مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات غدًا.. قطع المياه عن بعض مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

مصراوي Masrawy

01:56 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق (الشيراتون بالكامل– الملتقي العربي– الكلية الحربية)، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غد السبت الموافق 2/1/2021 وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، وذلك نظرًا لتحويل مسار خط مياه رئيسى قطر 600 مم بمنطقة الشيراتون.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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