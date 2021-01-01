أبرز الأحداث الأردنية لعام 2020

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جى بي سي نيوز : - تاليا ابرز الاحداث الاردنية التي وقعت خلال العام 2020 .

شهد الاردن في العام 2020 العديد من الاحداث على جميع الاصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكان في بداية العام الاردن اعلن رسميا بدء ضخ الغاز "الاسرائيلي" مما اثار غضب واستياء شعبي ... انقر هنا

*** تسبب التساقط الغزير للثلوج باغلاق لواء بصيرة في محافظة الطفيلة .. انقر هنا

*** بعد ايام من الاختفاء داخل السد والعديد من محالات البحث .. العثور على جثة حمزة الخطيب في السد ... انقر هنا

*** حل مجلس نقابة الاطباء ... انقر هنا

*** اغلاق نقابة المعلمين ... انقر هنا

*** حالات تسمم غير مسبوقة في البقعة ووفيات ... انقر هنا

*** العقبة تُسجّل ثاني أعلى درجة حرارة عظمى في الكرة الأرضية ... انقر هنا

*** ابرز جريمة هزت المجتمع الاردني ... صالح فتى الزرقاء ... انقر هنا

*** حملة امنية على فارضي الخاوات والزعران ... انقر هنا

*** وفاة النائب يحيى السعد خلال حادث سير مروع ... انقر هنا

*** جريمة قتل مروعة في البقعة ... انقر هنا

*** انتحار عشرينية في الزرقاء ... انقر هنا

*** تفاصيل 17 جريمة قتل أسرية بحق السيدات في 2020 .. انقر هنا

*** شاب يقتل والده في العقبة ... انقر هنا

*** شاب يقتل شقيقته طعنا في عمان .. انقر هنا

*** شاب يقتل شقيقاته الثلاث اول ايام العيد .. انقر هنا

*** اب يقتل ابنته في عين الباشا او ما عرف بصرخات احلام ... انقر هنا

*** حادثة الطفل بهاء ومقتل والده على يد صديقه ... انقر هنا

ازمة كورونا

*** بتوجيهات ملكية طائرة لإخلاء الأردنيين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية .. انقر هنا



*** وبعد اخلاء الاردنيين من ووهان الأردن يمنع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم اسبوعين من دخول المملكة ... انقر هنا

*** دخل فيروس كورونا الأردن والمصاب الاول يتحدث من غرفة العزل الصحي ... انقر هنا

الاردن ينتفض بعد دخل الفيروس :

*** الملك يترأس اجتماعا يتعلق بإجرارات كورونا .. انقر هنا

*** اصدار امر الدفاع رقم " 1 " ... انقر هنا

*** امر الدفاع 2 و الحكومة تعلن حظر التجول في المملكة ... انقر هنا

*** توزيع الخبز على المواطنين عبر الحافلات ... انقر هنا

*** بعد انتهاء الحظر الشامل ... الذهاب لصلاة الجمعة سيراً على الأقدام ولا حركة للمركبات .. انقر هنا

*** الاردن يسجل اول حالة وفاة بفيروس كورونا ... انقر هنا

*** لأول مرة .... صلاة التراويح في البيوت .. انقر هنا

*** اول قرار لمجابهة الوضع الاقتصادي الصادر عن كورونا . قف العلاوات ... انقر هنا

*** استخدام وسائل النقل عبر شروط ... انقر هنا

*** حظر تجول شامل في عيد الفطر ... انقر هنا

*** التوجيهي والامتحانات في زمن كورونا .. انقر هنا

*** في ظل كورونا إرادة ملكية سامية بإجراء الانتخابات النيابية ... انقر هنا

*** الاردن يسجل اعلى حصيلة من بداية الجائحة .... انقر هنا

*** عودة الطلبة للمدارس كان على نظام التناوب وبعد ارتفاع الحالات تم اغلاق المدارس ... انقر هنا

*** نتائج التوجيهي في زمن الكورونا ... انقر هنا

*** الغاء الحظر الشامل واقتصاره على يوم الجمعة ... انقر هنا

*** ثقة كبيرة من الشعب الاردني بوزير الصحة السابق الدكتور سعد جابر ... انقر هنا

*** حكومة الرزاز تستقيل ... انقر هنا

*** تعيين رئيس حكومة جديد في زمن الكورونا خلفا للرزاز ... انقر هنا

*** في ظل اجراءات مشددة اجراء الانتخابات النيابية ... انقر هنا

*** اطلاق عيارات نارية بشكل كثيف في غالبية محافظات المملكة احتفالا بنتائج الانتخابات النيابية وتداول الفيديوهات بشكل كبير مما استدعى حملة امنية على الذين ظهروا خلال الفيديوهات وهم يطلقون العيارات النارية ... انقر هنا

*** استقالة وزير الخارجية توفيق الحلالمة ... انقر هنا

*** اصابات بالالاف بفيروس كورونا بين الاردنيين ... انقر هنا

*** العثور على حفريات في وسط البلد بعمان ... انقر هنا

*** انشاء 5 مستشفيات ميدانية خاصة لمرضى كورونا ... انقر هنا