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في ذكرى اغتيال سليماني.. الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا

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في ذكرى اغتيال سليماني.. الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا في ذكرى اغتيال سليماني.. الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا

مصراوي Masrawy

04:03 م الجمعة 01 يناير 2021

(وكالات):
في الذكرى الأولى للضربة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس قاسم سليماني في العراق، وجّه الحرس الثوري الإيراني رسالة تهديد إلى الولايات المتحدة.
وقال إسماعيل قاآني، خليفة سليماني في منصبه، اليوم الجمعة، إن مقتل العسكري الأبرز في إيران في هجوم أمريكي "لن يثني طهران عن المقاومة"، في ظل تصاعد التوترات مع اقتراب ذكرى الضربة التي نفذت بطائرة مسيرة، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".
وقتلت الولايات المتحدة القائد السابق لفيلق القدس في الثالث من يناير 2020 قرب مطار بغداد، وكانت واشنطن اتهمته قبلها بأنه العقل المدبر لهجمات شنتها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران على قوات أمريكية بالمنطقة.
وبعد أيام من الضربة الأمريكية بطائرة مسيرة، ردت إيران بهجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية كانت تتمركز فيها قوات أمريكية، وأسقطت القوات الإيرانية التي كانت في حالة تأهب قصوى، طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ عقب إقلاعها من طهران.
وقال قاآني، الذي خلف سليماني في قيادة فيلق القدس، الجمعة، إن إيران "لا تزال مستعدة للرد".
وأضاف في مناسبة أجرتها جامعة طهران في ذكرى مقتل سليماني وبثها التلفزيون الرسمي: "لعله الحدث يبرز أفرادا يردون على جريمتكم من داخل بيوتكم".
وتابع قائلا إن "مسار قوة القدس والمقاومة لن يتغير بالأفعال الشريرة التي تصدر من أمريكا".
وحلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز "بي 52" في سماء الشرق الأوسط، الأربعاء، فيما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه رسالة لردع إيران قبل ذكرى اغتيال سليماني.
والخميس اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ، بـ"محاولة افتعال الذرائع لمهاجمة إيران"، وقال إن طهران "ستدافع عن نفسها بقوة".
وتحدث أيضا ممثلون من حلفاء إيران الإقليميين في لبنان والعراق وسوريا واليمن وغزة، في الذكرى السنوية، الجمعة.

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