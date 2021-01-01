صور.. مينا يُهدي مصحفًا لمسجد بمناسبة افتتاحه في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

في مشهد يعبر عن الوحدة الوطنية التي يعيشها أبناء محافظة سوهاج، أهدى مينا حسني، الموظف بجامعة سوهاج، مصحفًا لمسجدًا الدكتور "صلاح أبو زيد" بجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، وذلك بمناسبة افتتاحه، اليوم الجمعة.

وسلم "حسني" المصحف للدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والتقط معه صورًا تذكارية أثناء إهداؤه المصحف.

وافتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الجمعة، مسجد الدكتور صلاح أبوزيد، بالمقر الجديد للجامعة بالكوامل، على مساحة ٣٠٠ متر وبسعة ٤٠٠ مصلي.

وقال رئيس الجامعة إن تكلفة المسجد بلغت ٣ ملايين جنيه، كتبرع من الدكتور صلاح أبوزيد عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي.

حضر الافتتاح كل من الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبدالخالق نائبا رئيس الجامعة، الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، الدكتور صلاح أبوزيد صاحب التبرع، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، المهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بقرية الكوامل، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.