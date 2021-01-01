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39 قافلة طبية خلال العام الماضي في بني سويف

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39 قافلة طبية خلال العام الماضي في بني سويف 39 قافلة طبية خلال العام الماضي في بني سويف

مصراوي Masrawy

03:51 م الجمعة 01 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:
أعلن الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، أنه جرى تنظيم 39 قافلة طبية خلال العام الماضي، و بلغ إجمالي المستفيدين من القوافل 49 ألف و17 مواطنا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بمتوسط 5 إلى 6 قوافل شهريا باستثناء الفترة من أبريل إلى أغسطس، والتي توقفت خلال القوافل الطبية بسبب الإجراءات التي جرى اتخاذها بسبب .
وأوضح المحافظ أنه جرى خلال فعاليات تلك القوافل إعداد 301 تقريراً طبيا، وتحويل 875 حالة للمستشفيات لتلقى واستكمال العلاج، وإجراء تحاليل دم لـ3614 مواطناً، وعمل أشعة سينية لـ754 حالة، وموجات صوتية لـ1426 حالة ، وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 4895 مواطنا، وإجراء الكشف المبكر عن الأمراض لـ3832 مواطنا.

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