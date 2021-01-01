وفاة مهندس مصاب بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وفاة مهندس يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، أن المديرية سجلت وفاة أول ضحايا فيروس كورونا في العام الجديد مهندس يعمل بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، في العقد الرابع من عمره، ويقيم بمركز كفر الشيخ.

وقال المصدر إن المهندس ضحية كورونا، كان يتلقى العلاج بقسم العزل الصحي بمستشفى جامعة كفر الشيخ، قرابة الشهر، ولفظ انفاسه الأخيرة اليوم الجمعة، متأثرًا بغصابته بفيروس كورونا.