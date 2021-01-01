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اليوم .. قطع مياه الشرب عن 12 منطقة في أسوان لمدة 8 ساعات

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اليوم .. قطع مياه الشرب عن 12 منطقة في أسوان لمدة 8 ساعات اليوم .. قطع مياه الشرب عن 12 منطقة في أسوان لمدة 8 ساعات

مصراوي Masrawy

03:16 م الجمعة 01 يناير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بيانا حول قطع مياه الشرب اليوم الجمعة، عن 12 منطقة في مدينة أسوان ولمدة 8 ساعات.

وجاء نص البيان: "نظراً للقيام بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد مياه الكورنيش من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان وهو ما يترتب عليه قطع المياه عن مناطق "شرق البندر– الحدادين – البركة – سوق الخميس – شارع المطار – شارع الكورنيش القديم –عباس فريد – الشارع الجديد- كسر الحجر – أطلس – السلطان أبو العلا- وسط البلد " وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح غدا السبت " .

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين، والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، أو بالاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.

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