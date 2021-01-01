كفر الشيخ| عمرها 11 عامًا.. ضبط متسولة متهمة بسرقة 22 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

القت مباحث مركز شرطة قلين في كفر الشيخ، القبض على طفلة صغيرة، لأتهامها بسرقة مبلغ مالي من إحدى السيدات في نطاق مدينة قلين.

التفاصيل بدأت عندما تلقى مركز شرطة قلين، بلاغا من المواطنة "ليلى.ع.ا"، 61 عاما، ممرضة بالمعاش، وتقيم بمدينة قلين، يفيد بسرقة مبلغ مالي خاص بها قيمته 22 الف جنيه، من منزلها الكائن بنفس عنوانها.

انتقل الرائد علاء سكران، رئيس مباحث مركز شرطة قلين، وقوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة، وبسؤال صاحبة البلاغ أفادت أنها كانت تجري بعض الأعمال الخاصة بشقتها وكانت تستعد لمنح أحد الحرفيين أجره، فاكتشفت سرقة مبلغ مالي لديها قيمته 22 ألف جنيه.

أسفرت جهود مباحث مركز شرطة قلين، عقب تكثيف التحريات بعد البلاغ عن الواقعة بحوالي ساعات قليلة، عن وراء الواقعة، الطفلة "حنين.ح"، 11 عاما، وتقيم بعمارات قرية صروة، التابعة لمركز قلين.

وتبين من تحريات رجال المباحث أن الطفلة المتهمة كانت تتسول، وبمرورها من أمام شقة صاحبة البلاغ لاحظت كيس بلاستيك ملفوف يثير الأنتباه موجود على المنضدة داخل الشقة، فتحصلت عليه عن طريق المغافلة، وفرت بالمبلغ هاربة.

ألقي القبض على الطفلة وضبط بحوزتها مبلغ 13 ألف جنيه، فيما جاري ضبط باقي المبلغ المتبقي من جملة المبلغ المسروق.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.