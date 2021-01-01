أخبار عاجلة

ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القوات التركية تستهدف ريف الحسكة السوري

Print
القوات التركية تستهدف ريف الحسكة السوري القوات التركية تستهدف ريف الحسكة السوري

مصراوي Masrawy

03:20 م الجمعة 01 يناير 2021

دمشق - أ ش أ
استهدفت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالقذائف محيط بلدة تل تمر بريف مدينة الحسكة الشمالي بسوريا، في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها لإجبار المدنيين على ترك بلداتهم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، عن مصادر محلية قولها إن عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من مناطق انتشارهم على الشريط الحدودي مع تركيا سقط على المنازل السكنية في قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات.
كانت قرية الدردارة كانت قد تعرضت أول أمس لاعتداء مماثل من قبل الإرهابيين المتحصنين تحت حماية القوات التركية ما تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي وحالة من الذعر والخوف بينهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية